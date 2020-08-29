Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 12, Erzincan'da 14, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA