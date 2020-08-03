Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normallerinin altında seyredecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Iğdır ile Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Erzurum'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekarede Kars'ta 13,6, Erzurum'da 9,3, Ağrı'da 7,8, Iğdır'da 2,1 ve Ardahan'da 0,8 kilogram yağış etkili oldu.

Kaynak: AA