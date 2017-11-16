Doğu Anadolu'da Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üstünde

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.



Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun görüleceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Sıcaklığını mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Tunceli ve Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.



Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıkları Tunceli'de 19, Erzincan'da 16, Iğdır'da 15, Ağrı'da 13, Kars ve Erzurum'da 12, Ardahan'da 10 derece olacak.