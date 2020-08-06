Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA