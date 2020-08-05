Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, rüzgarın, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 6, Ağrı'da 12, Erzurum'da 15, Iğdır'da 17, Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 35, Iğdır ve Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA