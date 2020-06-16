Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Iğdır'da 33, Erzincan'da 28, Kars'ta 27, Ardahan ile Erzurum'da 26 ve Ağrı'da 25 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA