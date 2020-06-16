Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum'da 8, Iğdır'da 13 ve Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Erzincan'da 28, Kars'ta 27, Ardahan ile Erzurum'da 26 ve Ağrı'da 25 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA