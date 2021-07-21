Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Kurban Bayramının ikinci gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 40, Tunceli'de 38, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 31 derece olması ön görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç