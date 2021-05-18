Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek
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Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek

Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sıcaklığın, mevsim normallerinin altında 2 ila 4 derece seyretmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sıcaklığın, mevsim normallerinin altında 2 ila 4 derece seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevresinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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