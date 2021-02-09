Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevresinin aralıklı karla karışık yağmurlu geçeceği bölgede, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 10, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı Ağrı'da 30, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 108, Kars Cıbıltepe'de ise 53 santimetre ölçüldü.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök