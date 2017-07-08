Doğu Anadolu'da Sıcaklık 30 Derece

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçecek.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeyden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 12, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 33, Ağrı'da 31, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.