Doğu Anadolu'da Sıcak Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ile Tunceli'de hissedilecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 14, Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 10, Tunceli'de 18, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 24 derece ölçüldü.



Sıcaklığın bugün Iğdır'da 35, Tunceli'de 37, Ağrı'da 36, Erzincan'da 33, Ardahan'da 25, Kars'ta ve Erzurum'da 30 dereceye ulaşması bekleniyor.



Bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması, 11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalmaları istendi.