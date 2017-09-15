Doğu Anadolu'da Sıcak Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif, zaman zaman güney yönlerden orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır ve Tunceli'de 16 derece olarak ölçüldü.



Gündüz hava sıcaklığının Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Erzurum'da 29, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.