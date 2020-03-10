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Marmara Bölgesi, Erzurum, Ekonomi

Doğu Anadolu'da "sanayi ve istihdam" hareketliliği

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Özellikle tekstil gibi istihdam ağırlıklı üreticiler artık Marmara Bölgesi'nden, sanayileşmiş kentlerden Anadolu'ya, Erzurum'a gelmeye başladılar.

10.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Doğu Anadolu'da

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Özellikle tekstil gibi istihdam ağırlıklı üreticiler artık Marmara Bölgesi'nden, sanayileşmiş kentlerden Anadolu'ya, Erzurum'a gelmeye başladılar. Biz bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA), 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahasında hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi çalışmalarını inceleyen Memiş, fabrikaların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce göreve başladıklarında çok konuşulan Tekstilkent Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Valilik bünyesinde projenin yapılarak ihaleye çıktığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"4 ay içerisinde bu 4 devasa fabrikayı bitirdik. İnşaat bittikten sonra ihaleyi yaparak Türkiye'nin en büyük 2 firması burada işe başladı. Biz devlet olarak fabrikayı yapıyoruz ve girişimciye 'cebinizdeki para üretimde ve girişimcilik işlerinde kullanmak amacıyla sizde kalsın, siz fabrikaya para harcamayın' diyoruz. Biz bu fabrikaları çok uygun fiyatlara kiraya verdik ve işletmeye de başladılar. Bugün Marmara Bölgesi'nde ve sanayileşmiş kentlerde böyle bir fabrikayı bizim ihale ettiğimiz bedelin belki de 20-30 katına firmalar işletebilirler. Bu anlamda kendileri de çok avantajlı. Özellikle tekstil gibi istihdam ağırlıklı üreticiler artık Marmara Bölgesi'nden, sanayileşmiş kentlerden Anadolu'ya, Erzurum'a gelmeye başladılar. Biz bundan dolayı çok mutluyuz."

Memiş, yatırımlarla hem girişimcilerin hem de şehir olarak Erzurum'un kazançlı çıktığını belirterek devlet olarak amaçlarının kar olmadığını dile getirdi.

İstihdamın artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum, tekstilin tohum atılmasıyla birlikte yeşereceği, fidan vereceği ve gelişeceği bir il. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir iliz. Bu sene tren yolunu Tekstilkent'e kadar getiriyoruz, istasyon buraya kurulacak. Hava yolu ve bölünmüş kara yoluyla avantajlı bir iliz. Erzurum, Türkiye'nin doğusunda ama Azerbaycan, İran, Gürcistan, Nahçıvan ve Rusya'nın batısında, o ülkelere iki saat mesafedeyiz. Dolayısıyla bunları bir avantaj olarak görüyoruz. Dünyanın çok önemli markalarına, dünyada söz sahibi olan markalara Erzurum'da ürünler üreteceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bazı fabrikaların gecikmesiyle ilgili olarak ise Memiş, "Bunun nedeni Çin'den gelecek olan makinelerin gelmemesidir. Koronavirüs dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiledi. Yoksa şu an bir diğer fabrika da üretime geçmişti." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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