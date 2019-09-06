Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

06.09.2019 10:28

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Tunceli hariç diğer illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 9, Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 16, Erzincan'da 15 derece.



Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 30, Tunceli'de 28, Ardahan'da 23, Erzurum'da 25, Kars'ta 26, Ağrı ve Iğdır'da 29 derece.



Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de 3,7 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Havaalanında 30,8 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA