Doğu Anadolu'da Sağanak Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 13, Erzurum ve Tunceli'de 9, Kars'ta 8, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 23, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 16, Erzurum'da ise 14 derece olacak.