Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor
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Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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