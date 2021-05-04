Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ağrı ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Kerem Alışık Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:04:49. #1.15#

title