Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA