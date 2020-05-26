Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramda sokaklar boş kaldı.
26.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:38
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA