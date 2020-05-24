Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı Gece boş kalan cadde ve sokakların drone görüntüleri Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin denetimleriAğrıAğrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Gece boş kalan cadde ve sokakların drone görüntüleri Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin denetimleri Ağrı Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkış noktalarındaki yol kontrol uygulama noktalarında da denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların izin belgelerini inceledi. Kaynak: AA