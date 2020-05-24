Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı
Gece boş kalan cadde ve sokakların drone görüntüleri Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin denetimleriAğrıAğrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi.
24.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:28
Gece boş kalan cadde ve sokakların drone görüntüleri
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi
Polis ekiplerinin denetimleri
Ağrı
Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi.
Kentin giriş ve çıkış noktalarındaki yol kontrol uygulama noktalarında da denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların izin belgelerini inceledi.
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Kaynak: AA