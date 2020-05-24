Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı Doğu Anadolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında arefe günü ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Doğu Anadolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında arefe günü ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tunceli'de vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle dün uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de uydu.

Şehrin en işlek cadde, sokak ve meydanında polis ve görevli ekipler haricinde kimse görülmedi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kaynak: AA