Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı Doğu Anadolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Doğu Anadolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, kent meydanları, Tarihi Çifte Minareli Medrese çevresi ve işlek caddelerde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etti.

Söz konusu cadde ve sokaklarda polis ve görevli ekipler haricinde kimse görülmedi.

Kentte denetim yapan polisler, gördükleri kişi ve araçları durdurup izin belgelerini kontrol ediyor.

Erzincan

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, bayramın ilk günü Erzincan'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Bayrama rağmen halkın sokağa çıkmadığı kent genelinde denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Ardahan

Ardahan'da da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını sağlamak için yoğun tedbirler aldı.

Birçok cadde ve sokak girişine demir bariyerler konulup şeritler çekilen şehirde vatandaşlar, kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Kars

Kars'ta da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda uygulama yaparken sokağa çıkmalarına izin verilen yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların izin belgelerini incelendi.

Sokağa çıkmalarına izin verilen şehit aileleri ve yakınları da kabir ziyaretlerini Vefa Sosyal Destek Gurubu'nun öncülüğünde gerçekleştirdi.

Polis ekipleri izinli olarak dışarı çıkan vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarı yaptı.

Tunceli

Tunceli'de vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle dün uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de uydu.

Şehrin en işlek cadde, sokak ve meydanında polis ve görevli ekipler haricinde kimse görülmedi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Ağrı

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Kentin giriş ve çıkış noktalarındaki yol kontrol uygulama noktalarında da denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Iğdır

Iğdır'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

İlin en işlek yerlerinden Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri ile kent genelinde, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA