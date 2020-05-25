Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı
25.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:32

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, kent meydanları, Tarihi Çifte Minareli Medrese çevresi ve işlek caddelerde vatandaşlar, yurt genelinde bayram sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bayramın ikinci gününde de uydu.

Kentin giriş çıkış noktaları ile merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, görevli olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol edip bayramlarını kutladı.

Sosyal mesafe kuralları konusunda bu vatandaşları uyaran polisler, sürücülerin ateşlerini ölçtü.

Boş kalan cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları ise dikkati çekti.

Ardahan

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Ardahan'da bayramın ikinci günü polislerce cadde ve sokaklarda tedbir alındı.

Polisin, bayramın ikinci günü birçok cadde ve sokak girişine demir bariyerler koyup şerit çektiği şehirde, vatandaşlar genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Kentte, bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgardan zarar gören evlerinin çatılarını onarmaya çalıştı.

Tunceli

Ramazan Bayramı ikinci gününde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Tunceli'de caddeler, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.

Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Iğdır

Iğdır'da da bayramın ikinci gününde sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar, alınan karara uydu.

Polis ekipleri bazı cadde ve sokaklarda uygulama yaparak dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Erzincan

Erzincan'da da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapılarak dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Kars

Kars'ta da sokağa çıkma yasağı yüzünden bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktaları ile Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi, İnönü Caddesi girişinde ve bazı alanlarda uygulama gerçekleştirdi.

Araçları durduran ekipler izin belgelerini sorguladı.

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların sokağa çıkmadığı Ağrı'da da güvenlik güçlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülçin Ergül Hande Ataizi Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 14:32:07. #1.14#
title