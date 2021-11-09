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Doğu Anadolu'da pus ve sis etkili olacak

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da pus ve sis etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olacağı bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 0, Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 20, Erzincan ve Iğdır'da 17, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars'ta 14, Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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