Doğu Anadolu'da Nisan Ayında Kar

Kars, Erzurum ve Ardahan'da nisan ayında kar etkili oldu

Kars'ta gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yüzünden araçların üzeri ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Şehrin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları ile Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.

Sabah işe gitmek için uyandıklarında kar ile karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Vatandaşlardan Cengiz İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'a her zaman kar yağabileceğini belirterek, "Sarıkamış'a haziranda kar yağmıştır. Yani Sarıkamış'a nisan ayında yaz gelmez, daha neler var." dedi.

Yaklaşık bir hafa önce baharı müjdeleyen mor kardelenler ise yağan karla birlikte eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar, etrafı beyaz örtü ile kapladı.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de aralıklarla yağan kar, özellikle Çıldır'da etkili oldu.

Yoğun karın ardından ilçenin tamamında kıştan kalan manzaralar yaşandı.

Meteoroloji Ardahan Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği bildirildi.

Erzurum

Erzurum'da da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının gece boyunca devam ettiği kentte yüksek kesimler, araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Yetkililer, zirai don konusunda çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Söz konusu illerden Kars ve Ardahan'da kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.