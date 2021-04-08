Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Ağrı'da 0, Ardahan'da 2, Erzurum'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 22, Kars'ta 18, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 82 ve Konaklı'da 70 santimetre ölçüldü.

Ayrıca bölgede beklenen kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya