Doğu Anadolu'da Kurban Pazarlarında Hareketlilik - Erzurum

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Kars ve Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan modern tesislerde alıcıları bekleyen çok sayıda hayvan satıcısı, günde binlerce hayvan sevkinin gerçekleştiği pazarda yıl boyu besledikleri kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satma imkanı buluyor.

Kurbanlık alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor.

Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda satışların normal olduğunu söyledi.

Fiyatların geçen yıla oranla hemen hemen aynı olduğunu ve fazla artış yaşanmadığını aktaran Yıldırım, "Batı illerinde hayvan satışları iyi gitmiş. Burada da ümit ediyoruz ki bugün, yarın, öbür gün hayvanlarımız iyi şekilde satılır. Satıcılarımız kurbanlıklarını getirdi, alıcılar da gelmeye başladı. Şu anda piyasa ve durumlar iyi. Ümit ediyoruz ki daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, üretici olarak bir hayvanla yaklaşık 2 yıl ilgilendiklerini anlatarak, şunları kaydıtti:

"Bu sene hayvan fiyatları geçen yıla oranla aşağı yukarı aynı ama yem fiyatlarında ciddi artış var. Geçen yıl hayvanlarımızın canlı kilo satışları 18 ila 20 lira arasında değişmekteydi. Bu sene yine aynı, 18-19-20-21 arasında değişiyor. Yem fiyatındaki artış biz köylüleri ve besicileri sıkıntıya sokmakta. Şu anda hayvanlarımızı geçen yıldan yüksek fiyatlardan bile satmış olsak yine zarardayız. Yem fiyatlarındaki artış karşısında hayvan fiyatlarında artış olmaması bizi zarara uğrattı. Piyasada büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama 3 bin 500 liradan başlayıp 20-22 bin liraya kadar çıkabilmekte. Küçükbaş hayvanların fiyatları ise 850 ila bin 500 lira arasında. Satışlarımız bayramın birinci gününe kadar devam edecek"