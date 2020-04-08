Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ardahan

Ardahan'da da en işlek cadde, meydan ve parklar, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle boş kaldı.

Kent merkezinde yer alan Milli Egemenlik Parkı'nın yanı sıra Kura Nehri kıyısındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Parkı ve mesire alanları da sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle yetkililerin çağrılarına uyan il halkı, dışarıda gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.

Güvenlik güçleri de kentteki tedbirlerin denetimini sürdürüyor.

Kaynak: AA