Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
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Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
11.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:28

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner öncülüğünde güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip, kentte Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Eski Garaj Bölgesi'nde denetim yapan Vali Öner, vatandaşlara ve esnafa tedbirlere uymaları uyarısında bulundu.

Vali Öner, denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Biz bugün temsili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Amacımız vatandaşımızın kurallara uyması için hatırlatmada bulunmak. Sonuçta sağlığımız için çalışıyoruz. Ne kadar kurallara uyarsak, sağlığımız o kadar iyi olacaktır. Amacımız en kısa sürede hayatımızın normale dönmesini için herkesin üzerine düşeni yapmasını sağlamaktır." dedi.

Denetimlere Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve bazı mahalle muhtarları da katıldı.

- Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol, Kovid-19 tedbirleri kapsamına toplu yaşam alanları ile iş yerlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile Eski Van Caddesi'nde denetim yapan Vali Varol, vatandaşlara ve esnafla da bir süre sohbet ederek tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Varol, denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim ekiplerinin ilçelerde de çalışma yaptığını söyledi.

Denetlemelerle vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Bu denetimlerin cezalandırma ya da vatandaşımıza sıkıntı çıkarma gibi bir amacı yoktur. Tamamen bu konudaki hassasiyetimizi hatırlatmak, pandemi ile ilgili tehlikenin hala geçmediğini belirtmek ve biraz daha tedbirli davranmaları gerektiği noktasında dikkatini çekmek amacıyla bu denetimleri yapıyoruz. Normalde de hemen hemen her gün belirli saatlerde vatandaşlarımızın toplu bulunduğu mekanlarda, lokanta, restoran ve düğün salonlarında bu denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunların tamamını vatandaşlarımızın sağlığı için yapıyoruz."

Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde de fırınlar, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokanta ve kafeler denetlendi.

Tunceli

Tunceli'de ekipler, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamına iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda denetlemelerde bulundu.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran ekipler, vatandaşlara da maske dağıttı.

Denetlemeler kapsamında, polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışlarında araçlarda denetlemeler yaptı.

Kaynak: AA

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