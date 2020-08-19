Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine denetim
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Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine denetim

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

19.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:52

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen genelge kapsamında Erzurum kent merkezi ve ilçelerde ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, bilardo salonları ve bilumum tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlan denetimler başladı.

Polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ile tüm kamu kurumları görev alanlarında vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik genelge kapsamında denetimler yaptı.

Erzurum'da, ekipler kent merkezinde farklı birçok noktada araçlardan anons yaparak ve yaya denetimlerle, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyen kurallarına uymalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Kentte, emniyetten yetkililerinde aralarında bulunduğu ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde, bankalar, taksi durakları, çorbacılar, lokantalar ve kahvehanelerin bulunduğu işletmelerde denetimlerde bulunarak, işletme sahiplerini ve vatandaşları uyulması gereken konularda uyardılar.

Vatandaşların yoğun olduğu kent meydanlarında da denetimler yapan ekipler, kentte farklı noktalarda halk otobüsleri, minibüs ve araçlarda da kontrol yaptı.

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine denetim

Kaynak: AA

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