Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu
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Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

28.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:54
Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan ve 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da uyulduğu gözlendi.

Bölgedeki 7 ilde sokağa çıkma izni olanların dışında cadde ve sokaklarda hareketlilik olmadığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin kısıtlama çerçevesindeki denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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