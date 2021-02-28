Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan ve 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da uyulduğu gözlendi.

Bölgedeki 7 ilde sokağa çıkma izni olanların dışında cadde ve sokaklarda hareketlilik olmadığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin kısıtlama çerçevesindeki denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf