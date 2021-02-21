Son dakika haber... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki illerin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

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Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya, Karabük, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya, Karabük, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Kentin en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamanın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları da sessizliğe büründü.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uymasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentte Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Cedidiye ve Anıtpark meydanları boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler ise mesailerine devam etti.

Uygulama noktalarında kimlik ve izin belgesi kontrolü yapan kolluk kuvvetleri, dışarıda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise genç gönüllülerle Yığılca ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı.

Düzce Belediyesi ile işbirliği içinde hazırlanan patates ve kurban etlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Seka Park boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Bolu

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kentin en işlek yerlerinden olan İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı sessizliğe büründü. D-100 kara yolunun kent merkezi geçişinde de araç trafiğinin büyük ölçüde azaldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından oluşturulan noktalarda, maske, mesafe, hijyen ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol yapıyor. Kontrollerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı, Davut Fırıncıoğlu ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Kavşaklarda kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu