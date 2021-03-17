Doğu Anadolu'da Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim gerçekleştirildi.

Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri yetkililer ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, kurum müdürleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı.

İş yerlerini ziyaret edip esnafı kurallar konusunda uyaran protokol, vatandaşlardan da maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yardımcısı Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca her gün bir alan belirleyip tek tek denetim yapılacağını söyledi.

Ceza yazmadan rehberlik ederek süreci götürmeyi amaçladıklarını Büyüker, her zaman esnafın yanında olduklarını ancak vatandaşa da bu konuda büyük görevler düştüğünü belirtti.

Süreci el ele vererek birlikte aşacaklarını aktaran Büyüker, "Çünkü sadece bir kişinin kendini düşünmesi bir şey ifade etmiyor. Belki de bu virüsün bize en büyük derslerinden birisi, insanların kendi bencilliğini kırması oldu. Çünkü sadece kendimi düşünmem beni korumuyor. Sizin kendinizi düşünmeniz de beni korumuyor. Her ikimizin de karşılıklı olarak bir birimizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden Erzurum halkını duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da ise Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında Kovid-19 denetimi yapıldı.

Cadde ve sokaklarda denetim yapan Gümrükçü ve ekipler, esnaf ile vatandaşı tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve beraberindekiler il merkezinde koronavirüs denetimi yaptı.

Vali Varol, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kentin işlek noktalarında bulunan iş yerlerini denetledi.

Esnafla sohbet ederek tedbirler konusunda dikkatli olmasını isteyen Vali Varol, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçelerde de kaymakamlıklar koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

Kars

Kars'ta Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu başkanlığında denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Vali Yardımcısı Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ülke geneli yapıldığını hatırlatarak, "Biz de bu yeni süreçle beraber özellikle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edilmesi meselesi, iş yerlerine girerken bu kapasitenin belirtildiği şekilde, vatandaşımızın göreceği şekilde asılıp, asılmadığının kontrolü ve aynı zamanda bu tarz yeme-içme yerlerinden oturarak hizmet alan vatandaşlarımızın HES kodu sorgulamasının yapılıp, yapılmadığına yönelik denetimlerimizi icra ettik." diye konuştu.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fuat Güney, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, STK temsilcileri, polis ile zabıta ekipleri, sağlık çalışanları ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir