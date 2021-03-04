Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı

04.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:44

Iğdır'da da kontrollü normalleşme sürecinde Kovid-19 salgını ile daha etkin mücadele kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki ekip, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı denetledi.

Iğdır'da da kontrollü normalleşme sürecinde Kovid-19 salgını ile daha etkin mücadele kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki ekip, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı denetledi.

Uygulamada, Sarıibrahim'e İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit de eşlik etti.

Sarıibrahim, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirerek Iğdır'ın risk haritasında düşük riskli illeri gösteren mavi renk tablosunun korunarak bunun yeşil renge geçmesi için önerilerde bulundu.

Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı
Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı
Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı
Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Muharrem İnce Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:49:30. #1.15#
title