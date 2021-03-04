Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, kontrollü normalleşme dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, kontrollü normalleşme dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı.

Erzurum'da kontrollü normalleşme sürecinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerde aksaklık yaşanmaması ve vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla Vali Okay Memiş ve beraberindeki ekiplerce denetimler yapıldı.

Memiş, beraberinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Erzurum Esnaf ve Senetler Odası Başkanı Rasim Fırat ve diğer oda başkanlarıyla kentteki kahve, lokanta ve yöresel ürünler satan esnafı ziyaret etti.

Esnafa "maske, mesafe ve temizlik" uyarısında bulunan Memiş, vatandaşlara aşı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde denetimler yapıldığını belirtti.

Herkesin gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Bu kontrollü süreci iyi yönetemezsek rahatlıkla yüksek riskli gruplar arasına girme ihtimalimiz var." dedi.

Memiş, denetimlerdeki amaçlarının vatandaşı bilgilendirmek olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Denetimlerdeki amacımız öncelikli olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve ikaz etmek. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz. Bundan dolayı esnafımız bizi maruz görsünler. Biz onlara güveniyoruz onlarda bize güvensin. Pandemi dediğimiz hadise sadece vatandaşların inisiyatifine bırakılarak yönetilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz onları kırmak üzmek istemiyoruz. Eğer vaka artışlarıyla karşılaşmak istemiyorsak hepimiz kuralları uymak durumundayız."

Devlet olarak esnafın eksiklerini karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Memiş, "Artık top bizde, esnafımızda. Eğer lokantasının açık kalmasını istiyorsa önce kurallara kendi uyacak. Bizler de onların eksiklikleri varsa karşılamaya çalışacağız. Biz esnafımızın ve vatandaşımızın yanındayız. Onların kaybı olduğunun bilincindeyiz. Bizler de devlet olarak onların yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da ise Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip, Kongre Caddesi ve Halk Pazarı bölgesindeki esnafa yönelik denetim yaptı.

Denetimde Vali Öner, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirdi.

Öner, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle süreceğini söyledi.

Ardahan'ın Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre vaka sayısında yüksek riskli illeri gösteren turuncu kategoride olduğunu, ancak bundan kurtulmak istediklerini belirten Öner, "Bizler daha iyi durumda olmak istiyoruz. Bunu esnafımıza ve vatandaşımıza anlattık. Çünkü kırmızı kategori olursa o zaman hepimiz zarar görürüz. Hepimizin zarar görmemesi ve daha rahat edebilmemiz için herkesin tedbirlerde üzerine düşeni fazlasıyla yapmasına bağlı. Bu konuda vatandaşımıza güveniyorum. Denetimlerde aldığımız izlenimde bu yönde." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz beraberindeki ekiplerle Faikbey ve Kazımpaşa caddelerindeki işyerlerinde Kovid-19 denetimlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederek halka kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen Öksüz ve beraberindekiler, vatandaşları maske takması konusunda da uyardı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak, "Sağlığımız için hepimiz birlikte hareket etmemiz lazım. Bu vesile ile düşük riskli iller arasına girme hedefi doğrultusunda çalışacağız, gayret edeceğiz. Biz bugün sahadayız her tarafı kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Kentin Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de ekiplerce Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler hususunda denetimler yapıldı.

Iğdır

Iğdır'da da kontrollü normalleşme sürecinde Kovid-19 salgını ile daha etkin mücadele kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki ekip, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı denetledi.

Uygulamada, Sarıibrahim'e İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit de eşlik etti.

Sarıibrahim, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirerek Iğdır'ın risk haritasında düşük riskli illeri gösteren mavi renk tablosunun korunarak bunun yeşil renge geçmesi için önerilerde bulundu.

Tunceli

Tunceli'de de kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren işletmelerde, yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi.

Bu kapsamda, Vali Mehmet Ali Özkan da İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerlerde incelemede bulundu.

İşletmelerde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Özkan ve beraberindekiler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişilik ekibin kent merkezi ve 7 ilçede denetim yaptığını söyledi.

Özkan, kentte vatandaşların büyük oranda Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu belirterek, "Bu durum bizim için son derece memnuniyet verici. İnşallah böyle devam edersek daha güzel günlere, yarınlara ve sağlıklı bir hayata doğru adım atacağız. Ben insanlarımıza kurallara olan riayetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren