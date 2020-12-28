Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika habere göre Hakkari, Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.