Doğu Anadolu'da kısıtlamadan muaf çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu

Erzurum, Kars ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum, Kars ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum'da çiçekçiler, Anneler Günü'nde telefondan gelen talepleri karşılayabilmek için çaba gösteriyor.

Çiçekçi İbrahim Turan, AA muhabirine, telefonla verilen çiçek siparişlerinden dolayı yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Turan, "Çiçekçilere yakın civarda oturanlar geliyor. En çok siparişi telefonla alıyoruz. Yollarda çevirmeler de olduğunda siparişleri dağıtmada zorlanıyoruz. Kısıtlamadan 2 gün de olsa muaf tutulmak elimizi rahatlattı." diye konuştu.

Turan, en çok orkide ve kırmızı gülün tercih edildiğini aktardı.

Çiçek alan Ömer Çetin de tam kapanmadan dolayı mahallesine yakın olan çiçekçiye geldiğini ifade ederek, "Annelerimiz sadece bugün değil her zaman bizim annemiz. Zaman zaman farklılıklar yaparak anneleri mutlu etmek gerekiyor. Uygun ve farklı bir çiçek alıp anneme hediye edeceğim." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşandı.

Çiçekçi Keriman Çalışkan, Anneler Günü'nde vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirten Çalışkan, "Anneler Günü bize çok yaradı. Devletimizin verdiği izinle iki gündür güzel satışlar yapıyoruz. İnşallah salgın süreci bittikten sonra işlerimiz düzelir. Vatandaşların ilgi göstermesi bizleri de sevindirdi. Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erzincan

Erzincan'da da tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Kentte sabah saatlerinde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefon ve internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştı.

Çiçekçi Volkan Karakaş, salgınla mücadele sürecinde düğün, açılış merasimi gibi programların yapılmamasından dolayı işlerinde durgunluğun olduğunu aktardı.

Karakaş, Annele Günü sayesinde hareketli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç