Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu
Donan nehir ve dereler Kırağı tutan ağaçlar Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.
09.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:16
Donan nehir ve dereler
Kırağı tutan ağaçlar
Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.
Kaynak: AA