: Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu

09.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:16

Donan nehir ve dereler

Kırağı tutan ağaçlar

Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.

Kaynak: AA

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