Doğu Anadolu'da Kış - Hakkari

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 72 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kapanan 290 yolun ise ekiplerin yoğun çalışmasıyla açıldığı kaydedildi.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari'de 90 mezra ve 19 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 9 köy ve 28 mezra, Çukurca ilçesinde 4 köy ve 9 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 12 mezra ile Şemdinli ilçesinde 4 köy ve 41 mezranın yolu kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Geçitli ve Çığlı köylerine giden yolların çığ nedeniyle kapandığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hakkari-Şırnak yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Muş

Muş'ta bir süredir yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 265 köy ve 98 mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Üçevler grup köy yolunda tipi ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalara devam eden ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çekiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, karla mücadele ve yol açma çalışmalarını 57 iş makinesi ve 98 personelle sürdürdüklerini belirterek "Bazı vatandaşlar zaman zaman asılsız ihbarlarda bulunuyor. Zaman zaman bazı tatsızlıklarla da karşılaşıyoruz. Özellikle muhtarlarımızdan yanlış ihbarların önüne geçmelerini istiyoruz." dedi.

Ilıca köyünde yaşayan Ethem Bozkurt da "Allah devletimizden razı olsun. Yollarımız açılıyor. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde 4-5 metreyi buluyor. Rüzgar ve tipiden dolayı yollar yeniden kapanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA