: Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

30.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:11

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede kısa süre önce etkili olan kardan dolayı Tunceli'de 139, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 45, Kemah ilçesinde 4 köy yolu ile Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

Erzincan'daki yol açma çalışmaları, İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip tarafından 4 greyder, 2 bıçaklı kamyon ve 2 kepçe ile gerçekleştiriliyor.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerine kadar Erzurum merkez ve batı ilçelerinde, akşam saatlerine kadar da Erzincan çevrelerinde aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak bölgede, akşam saatlerinde buzlanma ve sis etkili olacak.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar ise doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da 3, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 3, Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars ve Ağrı'da 1 derece olacak.

Bölgede bir süre önce etkili olan kardan dolayı kar kalınlığı Ağrı'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 6, Ardahan'da 2, kayak merkezlerinden Palandöken'de 28, Cıbıltepe'de 26 ve Ergan'da 34 santimetre ölçüldü.

Kaynak: AA

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