Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor
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Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor

24.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:32

Kent merkezinde etkili olan kar Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor BİTLİS - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde etkili olan kar Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor

BİTLİS - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis'te iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı kentte kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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