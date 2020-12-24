Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor

Kent merkezinde etkili olan kar Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor BİTLİS - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde etkili olan kar Doğu Anadolu'da kış etkili oluyor

BİTLİS - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis'te iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı kentte kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur