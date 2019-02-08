Doğu Anadolu'da Kış (2)

- Kar yağışından detaylar

Araçların yolda ilerlemesinden detaylar

Yolda kalan araçlardan detaylar Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 648 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada çığ tehlikesine rağmen gece ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 350 köy 298 mezranın 2 bin 451 kilometrelik yolunu ulaşıma açıklarını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle bazı yolların sürekli ulaşıma kapandığını kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bazı köylerin yolunu 4 kez açıyoruz. Ayda yaklaşık 100 bin litre yakıt yakıyoruz. 90 personel 70 iş makinesiyle ve 9 şantiye ekibiyle hizmetlerimizi sunuyoruz. Yetişmiş kalifiyeli elemanlarımızla hafta sonu demeden 7 gün 24 saat çalışarak hizmetleri yürüttüğümüz için mutluyuz."

Kaynak: AA