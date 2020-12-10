Doğu Anadolu'da kış
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Doğu Anadolu'da kış

10.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:51
Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 16, 9 derece en yüksek sıcaklık ise Erzincan'ın Kemah ilçesinde 8,4 derece olarak kaydedildi.

Bölge merkezlerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 1, Erzurum'da, Kars'ta 10, Ardahan'da 8 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum'da 4, Kars'ta 1, Ağrı'da 3, Ardahan'da eksi 2 derece olması öngörülüyor.

"Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı"

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri yolda tedbir alarak zaman zaman trafiği ulaşıma kapattı.

Erzincan kent merkezinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimler tamamen kardan beyaz örtüyle büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Sakaltutan mevkiinde adeta kara kış yaşandı. 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri Erzincan - Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde güvenlik tedbiri alarak yolun kapanmasına neden olabilecek zincirsiz ağır tonajlı araçları bir süre bekletti. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yaparak yolda aksamamalar yaşanmaması için çaba sarf ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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