: Doğu Anadolu'da kış

02.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:42

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1555 yoldan 954'ü açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 221 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 116 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kırsal bölgelerdeki mahalle yollarını açan ekipler, yolda kalan vatandaşların da imdadına yetişiyor.

Erciş ilçesine bağlı Dövenci Mahallesi ve Çağdaş mezrasında araçları kara saplanan 7 kişi yetkililerden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu mahsur kalanları kurtardı.

Vatandaşlar, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari

Hakkari'de merkez ve ilçelerde kar, tipi ve çığ nedeniyle 30 köy ve 77 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapanan 307 köy ve mezra yolundan 200'ünü açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezinde cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek, şehir dışına taşıyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 200 köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirtti.

400 yolun açıldığını, kalan bölgelerde de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Kentte kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, ilçede etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu. Mezarlığa gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'ini ulaşıma açtıklarını söyledi.

73 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade etti.

Kar nedeniyle adeta beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, caddelerde kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber de iki günden buna etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Rençber, acil durumlara da hazırlıklı olduklarını, gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların, yolda kalanların yardımına koştuklarını bildirdi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, Hakkari ve Muş'ta 0, Bitlis'te sıfırın altında 4 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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