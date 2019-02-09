Doğu Anadolu'da Kış

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da son bir aydır zaman zaman etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı insanların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.

Vatandaşlar binek atlarını ve araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve naylonlarla önlem almaya çalışıyor.

Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı.

Gizli buzlanmaların olduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

Trafik akışını da etkileyen yağış nedeniyle çevre yolu ve şehrin ana yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

"Soğu bir memlekette yaşıyoruz"

Rahmi Kaya, AA muhabirine, kentte son yılların en soğuk günlerin yaşandığını söyledi. Ocak ayından bu yana hemen her gün kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Soğu bir memlekette yaşıyoruz. Soğuk olmasına rağmen yinede memleketimizi seviyoruz. Havalarda çok soğuk. Takıldığımız tek bir nokta var oda ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtamaması. Onun dışında idare ediyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kar yağdığında köy yollarımız kapanıyor. Köylerde hasta insanlar oluyor. Bunlara ulaşım ve ilaç tedavisi zorlaşıyor. Kar bir nebzede olsa insanların hayatını olumsuz etkiliyor."

Kaynak: AA