Doğu Anadolu'da Kış
- Doğu Anadolu'da kış Yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür ile röportajMuş Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
- Doğu Anadolu'da kış
Yol açma çalışmaları
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür ile röportaj
Muş
Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, ekiplerin açtığı yolların tipiden yeniden kapandığını, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: AA