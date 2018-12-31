Doğu Anadolu'da Kış

Bitlis'te etkili olan kar yağışından dolayı 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 287 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini söyledi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bitlis'te, belediye ve kara yolları ekipleri ise kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kentteki esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Kaynak: AA