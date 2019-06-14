Doğu Anadolu'da karne heyecanı

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 431 bin 878 öğrenci karnesini aldı.

Erzurum'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki Celal Akın İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimde okulların kalitesinin yanı sıra eğitimdeki niteliğe de önem verildiğini söyledi.

Eğitimde başarının çok önemli olduğunun altını çizen Memiş, "Öğrencilerimizin eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı çerçevesinde değil. Ayrıca kurumlarla eş zamanlı olarak öğrencilerimize kodlama eğitimi veriyoruz ve bunu önemsiyoruz. Çocuklarımızı hem milli ve manevi değerlere uygun olarak yetiştiriyoruz hem de teknolojiye ve bilime hakim, yön veren nesiller olmasını istiyoruz." dedi.

Memiş ve Kaygusuz, konuşmaların ardından öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Kent genelinde bu eğitim öğretim yılında 148 bin 328 öğrenciye karne dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da da kent genelindeki okullarda eğitim gören 18 bin 800 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada il genelinde sorunsuz bir eğitim öğretim dönemini kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün öğrencilerin karneleriyle buluşturmanın sevincini birlikte yaşadıklarını belirten Çerkezoğlu, "İl genelinde 1283 derslikte dönemi sorunsuz kapattık. Öğrenci ve veliden tek isteğimiz, tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleridir. Tatil tatil gibi değerlendirilmeli. Bugün itibariyle 1244 öğretmenimiz ve 18 bin 800 öğrencimizle sezonu kapattık. Sezon başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olsun." dedi.

Ağrı

Ağrı'da, 15 Nisan İlköğretim Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Süleyman Elban, il genelinde yaklaşık 165 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak amacıyla okula geldiğini aktaran Elban, "Bakanlığımızın, yaz döneminde ailelere ve öğrencilere tatil dönemi için tavsiyeleri de var. Bu tatil döneminde çocuklarımız dinlenerek, eğlenerek, biraz da kitap okuyarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına da hazırlıklı, sağlıklı ve dinç şekilde gelmelerini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Elban, Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenciye de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Elban, hafta sonu sürücü, esnaf ve vatandaşların, sınava girecek öğrencileri düşünerek gürültü yapmamalarını önerdi.

Program, öğrencilere karne ve hediyelerinin verilmesi, kodlama atölyesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hazırlanan kütüphanenin açılışıyla son buldu.

Karne dağıtımına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Erzincan

Erzincan'da da 239 okulda 3483 öğretmenin eğitim verdiği 40 bin 35 öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Arslantaş ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp sohbet etti.

Arslantaş, burada yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın gururu içinde olduklarını ifade ederek, hafta sonu yapılacak sınava girecek öğrencilere de başarılar temenni etti.

Arslantaş, karne alan öğrencilere hitaben de şunları söyledi:

"Yaz tatilinizi gezip tozup eğlenmek hakkınız, fakat öğrencilerimizin tatili daha fevkinde değerlendireceğine inanıyorum. Yeni öğretim yılına zinde, çevik, zımba gibi hazırlanmanızı istiyorum. Hepinizi geçtiğimiz yıl içerisinde gösterdiğiniz performanstan ötürü tebrik ediyorum."

Aksun da "Bir dönemin sonuna geldiniz bir sürü emek sarf ettiniz. Uzun ve yoğun geçen bir yılın ardından karnelerinizi almanın heyecanını yaşıyorsunuz. Tatil süresince iyi dinlenin ancak eksikliklerinizi de gidermeyi ihmal etmeyin. Başarılarınız daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Iğdır

Iğdır'da ise okullardaki 50 bin öğrenci karnelerini aldı.

Kent genelindeki 286 okulda karnelerini alan öğrenciler ve 2950 öğretmen, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Sezonunu tamamladı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Mehmet Çavuş İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Ünlü, karne dağıtım töreninin ardından öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye ederek öğrencilerle sohbet etti.

Tunceli

Tunceli'de de 9 bin 715 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Diyap Ağa İlkokulunda program düzenlendi.

Programa katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sınıfları tek tek gezerek karne dağıttı ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Tatile giren öğrencilere dinlenmeleri ve iyi vakit geçirmeleri önerisinde bulunan Sonel, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İldeki 124 okulda karnelerini alan 9 bin 715 öğrenci ve 954 öğretmen için 2018-2019 eğitim öğretim yılı tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA