Doğu Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Doğu Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:51
Doğu Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 495 kırsal mahalle yolundan 492'sinin yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarındaki kilometrelerce yol ağında 200 araç ve 561 personelle kar küreme, tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme çalışması yaptı.

Mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan ekipler, 3 mahalle yolunun açılması için çaba gösteriyor.

Muş'ta da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Kimi araçlarına battaniye ve branda örterek korumaya çalışırken, kimi donan yakıt depolarının altında ateş yakarak ısıtmaya çalışıyor.

Aracını çalıştırmak için çaba gösteren sürücülerden Bülent Korkmaz, "Depodaki mazot donmuş, arabanın her tarafı buz tutmuş. Kış mevsimi sürücüler için bazen çileye dönüşüyor. Her sabah aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz." dedi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, tipinin etkisiyle kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yolların açık tutulması için mücadele veriyor.

İl Özel İdaresi Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, 75 köy ve 120 mezranın bağlı olduğu ilçede kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Gönder, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışarak tüm yolları açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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